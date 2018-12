Klopp (Liverpool): Pytania o maj doprowadzają mnie do szału. Wideo

Juergen Klopp chciał wyrzucić mikrofon Trener Liverpoolu Juergen Klopp chciał trzasnąć mikrofonem o ścianę, słysząc pytana dziennikarzy do piłkarzy o zdobycie mistrzostwa Anglii, przed meczem z Newcastle, jaki dziś rozegrają. Klopp: Nie ma żadnej presji, ja jej nie widzę. Jeśli jakakolwiek istnieje, to sprowadza się do zamiaru pokonania Newcastle, co nie jest łatwym zadaniem. I to wszystko! Gdy słyszę, kto będzie ten mecz transmitował. O! W drugi dzień świąt nie ma transmisji… Dobrze! Te wywiady przedmeczowe z piłkarzami. Przechodzę obok i słyszę, gdy ktoś pyta o to, co się będzie działo w maju i tym podobne głupoty, to mam ochotę wziąć mikrofon i huknąć nim o ścianę! Tylko dlatego, że takie pytania są nie fair. Mamy grać w piłkę, a nie rozmyślać o tym, co się będzie działo latem. Wszystkie mecze, jakie nas czekają są bardzo trudne. A to, że wygraliśmy kilka z nich, nie oznacza, że teraz będzie łatwo, wcale nie będzie, zobaczycie. Będzie naprawdę ciężko, dlatego potrzebuję pełnej koncentracji."