Manchester United. Kto nowym szkoleniowcem? Wideo

Zinedine Zidane ma być głównym faworytem do objęcia sterów w Manchesterze United. Francuz zastąpiłby zwolnionego Jose Mourinha. Inne kandydatury to Mauricio Pochettino, prowadzący obecnie Tottenham Hotspur, czy Diego Simeone, szkoleniowiec Atletico Madryt.

Zidane w maju przestał trenować Real Madryt, z którym m.in. trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów.

"Czerwone Diabły" do końca sezonu ma prowadzić tymczasowy trener.