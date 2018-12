Guardiola (Manchester City) o drugiej poważnej kontuzji Mendy'ego. Wideo

Nie możemy zaprzeczyć, że Benjamin Mendy miał poważną kontuzję w ubiegłym sezonie, a teraz doznał kolejnej. Koniec końców każdy chyba rozumie, że od piłkarza oczekuje się, aby był sił facetem, gotowym do gry co trzy dni. Tacy goście jak Fernandinho są mocni, oni nigdy nie ulegają kontuzjom. To powinno być głównym celem na przyszłość dla Benjamina. Ja, czy inni ludzie zdecydują, czy będzie grał czy nie, ale dla niego jest najważniejsze by odzyskać ciągłość meczów i treningów. Miną miesiące i będzie gotowy. Tylko wtedy będzie mógł się rozwinąć, bo przecież wciąż jest młody. Ma niesamowitą jakość i potencjał, tym większa szkoda, że nie jest gotów do gry. Wielka szkoda również dla niego, nie tylko dla nas, bo jest wspaniałym piłkarzem, ale niestety, w ciągu dwóch sezonów długimi okresami nie mógł grać.