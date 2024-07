Znany klub pokazał stroje na nowy sezon i rozpętała się burza. "Pracownicy aquaparku"

Zbliża się sezon 2024/25, więc kolejne znane kluby pokazują stroje, w których ich piłkarze będą występować w nadchodzących rozgrywkach. Jedne z nich kibicom przypadają do gustu bardziej, inne mniej. Te, które zaprezentowała Chelsea FC, spotkały się raczej z jednomyślnymi, a zarazem skrajnie negatywnymi opiniami. Kibice londyńskich "The Blues" nie kryją swojego rozczarowania tym, co zobaczyli.