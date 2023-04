Zmylili wszystkich? Mieli już odpuścić, a tymczasem takie wieści

Transferowy wyścig po Jude'a Bellinghama. Liverpool zmylił wszystkich?

Tymczasem hiszpańskie media, w tym "El Mundo Deportivo" i "Diario Sport", donoszą w ślad za "The Times", że całe te dywagacje mogły być jedynie... zmyłką i elementem strategii Liverpoolu. Sytuacja może więc ulec zmianie. Według tych doniesień, Bellingham miał przekazać działaczom Borussii Dortmund, że chce odejść właśnie do Liverpoolu i jest na to zdecydowany.