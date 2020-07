Jack Charlton, piłkarski mistrz świata z 1966 roku z Anglią i były selekcjoner reprezentacji Irlandii, zmarł w wieku 85 lat.

U byłego obrońcy Leeds United ostatnio zdiagnozowano chłoniaka, a także miał demencję.

"Jack zmarł spokojnie w piątek 10 lipca, w wieku 85 lat. Przebywał w domu w Northumberland, otoczony rodziną" - czytamy w oświadczaniu wydanym przez bliskich.



Jack Charlton był podstawowym stoperem w drużynie angielskiej, która w 1966 roku wywalczyła jedyne dla tego kraju mistrzostwo świata. Jednym z liderów zespołu był jego młodszy brat Bobby.



Jako piłkarz Jack całą karierę spędził w barwach Leeds, dla których grał w latach 1952-73. Z "Pawiami" zdobył mistrzostwo Anglii (1969), Puchar Anglii (1972) oraz dwukrotnie Puchar Miast Targowych (1968 i 1971). Rozegrał dla nich 773 spotkania, co jest rekordem klubowym.



Po zakończeniu kariery Jack Charlton prowadził angielskie kluby: Sheffield Wednesday, Middlesbrough i Newcastle. Będąc selekcjonerem wprowadził Irlandię do pierwszego wielkiego turnieju - Euro 1988, na MŚ dwa lata później doszedł z nią do ćwierćfinału.

To trzecia legenda Leeds i reprezentacji Anglii, która zmarła w tym roku. Wcześniej odeszli - Norman Hunter i Trevor Cherry.