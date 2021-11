Ole Gunnar Solskjaer ma za sobą niełatwy okres jako szkoleniowiec United. Ekipa z Manchesteru zaliczyła serię niezbyt satysfakcjonujących wyników, spośród których szczególnie bolesne okazały się porażki z dwoma zajadłymi rywalami - Manchesterem City i Liverpoolem. Najpierw "Czerwone Diabły" zostały zdominowane przez "The Reds" 0-5, a następnie nie dały rady "The Citizens", choć tym razem wymiar kary był nico lżejszy - po końcowym gwizdku podopieczni Pepa Guardioli cieszyli się z wygranej 2-0.

Z oczywistych mediów brytyjskie media zaczęły prześcigać się w domysłach na temat tego, jaka będzie najbliższa przyszłość Solskjaera - jego zwolnienie nie byłoby w tym momencie niczym zaskakującym, choć część wyspiarskich dzienników i portali wskazywało, że zarząd United na razie oszczędzi Norwega.



Premier League. Manchester United zatrudni Zinedine'a Zidane'a?

Inne zdanie ma jednak "The Sunday Times", które twierdzi, iż klub z Old Trafford usilnie szuka następcy OGS i ma nawet swojego zdecydowanego faworyta na stanowisko nowego menedżera - jest nim Zinedine Zidane.



"Czerwone Diabły" mają szykować pierwszą poważną ofertę dla Francuza, licząc, że skuszą go nie tylko wysokimi zarobkami, ale i możliwością współpracy ze starymi znajomymi. MU bowiem zakontraktowali ostatniego lata Raphaela Varane'a oraz Cristiano Ronaldo - obaj wymienieni zawodnicy mieli okazję współpracować z Zidane'em za czasów jego pracy w Realu Madryt.



United sądzą więc, że dobra relacja "Zizou" z tymi piłkarzami może okazać się jedną z kart przetargowych które sprawią, że 49-latek chętnie zastąpi Solskjaera. Byłoby to jego pierwsze zatrudnienie od kilku miesięcy - pod koniec maja legenda reprezentacji Francji ogłosiła bowiem, że chce się rozstać z Realem Madryt i szukać nowych wyzwań.



Manchester United traci do ścisłej czołówki Premier League

Praca w Manchesterze z całą pewnością byłaby dla niego angażująca - obecnie zespół znajduje się na szóstym miejscu w tabeli Premier League, mając 17 punktów na koncie. Jeśli dla MU ma nadejść przebudzenie - to najlepiej teraz, bo czołówka ligi zaczyna im coraz wyraźniej uciekać. Liderująca Chelsea ma na koncie już 26 pkt.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo i Zinedine Zidane to dobrzy znajomi z Realu Madryt / Chris Brunskill Ltd / Contributor / Getty Images

