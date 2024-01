Że kto? Niedawno nie mógł wygrać w Sosnowcu. Teraz ma zastąpić Kloppa w Liverpoolu

Kto zastąpi Jurgena Kloppa na stanowisku menedżera Liverpoolu? Lista kandydatów pęcznieje z dnia na dzień. Najnowszy trop wiedzie do Portugalii. Jak donosi serwis Goal.com, najpoważniejszym pretendentem do poprowadzenie "The Reds" w przyszłym sezonie jest Ruben Amorim. Szkoleniowiec Sportingu Lizbona ma jednak ważną umowę do 2026 roku. Za taki transfer trzeba będzie zapłacić ok. 20 mln euro.