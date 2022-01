PSG wciąż nie pogodziło się z tym, że niebawem może stracić swoją gwiazdę, czyli Kyliana Mbappe. Francuz od dłuższego czasu jest łączony z Realem Madryt. Mimo wszystko, paryski klub zaczyna koncentrować się na ewentualnym "planie B", czyli na znalezieniu potencjalnego zastępstwa za Mbappe, na wypadek, gdyby nie udało się go zatrzymać.

Według informacji "The Times", szkoleniowiec PSG Mauricio Pochettino zawnioskował w klubie, by władze zaczęły się rozglądać za potencjalnymi następcami Mbappe. Jednym z najpoważniejszych kandydatów - według tych doniesień - jest Marcus Rashford.

Marcus Rashford. Ostatnio rozczarowuje w Manchesterze United

To o tyle zaskakujące, że 24-letni reprezentant Anglii w ostatnich tygodniach mocno rozczarowuje formą. Fani Manchesteru United mieli do niego sporo pretensji m.in. po niedawnym meczu z Aston Villą, kiedy to był bardzo nieskuteczny w swoich boiskowych poczynianiach.

Mimo wszystko, Rashford jest wciąż uważany za duży talent. Niektórzy zwracają uwagę, że brakuje mu jednak ostatnio odpowiedniego przygotowania mentalnego. Być może zmiana otoczenia dobrze by Anglikowi zrobiła.



