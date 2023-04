Zaskakujący zwrot akcji w Chelsea? Media nie wykluczają niespodzianki

Graham Potter został oficjalnie zwolniony w niedzielę, po tym, jak dzień wcześniej Chelsea uległa przed własną publicznością Aston Villi 0:2 . Anglik przetrwał na stanowisku nieco ponad pół roku od czasu, gdy we wrześniu zastąpił Thomasa Tuchela , któremu od samego początku nie było po drodze z nowym właścicielem "The Blues" .

Lampard na ratunek? Angielskie media widzą taką możliwość

Hiszpan według doniesień mediów pojawił się już nawet w Londynie, by przedyskutować kwestię potencjalnego przejęcia zespołu . Chelsea , chce być jednak przygotowana także na sytuację, w której główni kandydaci nie będą chcieli obejmować drużyny z marszu, tylko uznają, że warto poczekać do zakończenia obecnej kampanii .

Gdyby tak się stało, może to zdaniem brytyjskiego dziennika "The Daily Telegraph" otworzyć furtkę do powrotu na Stamford Bridge... Franka Lamparda. Legendarny zawodnik "The Blues" prowadził już zespół w latach 2019-2021, po czym został zwolniony i zastąpiony przez wspomnianego Thomasa Tuchela.