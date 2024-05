Zaskakujące wieści ws. Jose Mourinho. Trener chce wielkiego powrotu

Portugalczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów w historii piłki nożnej. Jose Mourinho ze swoimi zespołami sięgał regularnie po najważniejsze trofea. W swojej gablocie "The Special One" ma między innymi dwa puchary za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Poza tym zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz trzykrotnie kończył Premier League na pierwszym miejscu wraz z Chelsea FC. Wraz z upływem lat jego nazwisko traciło jednak na wartości. Przygody z kolejnymi klubami stawały się coraz krótsze, aż doszło do tego, że obecnie Portugalczyk pozostaje bezrobotny. 16 stycznia 2024 roku opuścił on AS Roma.

