Zaskakujące przywitanie Kiwiora w Arsenalu. "Zaciągnięty do szatni"

Premier League. Ołeksandr Zinczenko z miłym gestem w kierunku Jakuba Kiwiora

- Wejście Jakuba do szatni nie było planowane, ale kiedy tylko zobaczył nas Zinczenko, to momentalnie go zawołał i powiedział: "Jeśli jesteś już jednym z nas, to jesteś już jednym z nas". Jestem pewny, że to było dla niego świetne przeżycie, by po tak ważnej wygranej poczuć atmosferę szatni lidera Premier League - opowiedział Paweł Zimończyk w rozmowie na łamach Kanału Sportowego.