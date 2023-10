Zaskakujące problemy Manchesteru United. Walczą z "kretem"

W ostatnich miesiącach Manchesterowi United przyszło mierzyć się nie tylko z rywalami na boisku. Jak się okazuje, klub prowadzi obecnie wewnętrzne śledztwo, które ma na celu wskazanie "kreta" Od jakiegoś czasu bowiem w serwisie X (dawniej Twitter) działa profil, który przekazuje najnowsze informacje na temat "Czerwonych Diabłów". Co ciekawe, większość tych informacji jest poufna, co jedynie utwierdza władze klubu w przekonaniu, że profil ten należy do osoby w najbliższego otoczenia.