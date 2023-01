Zaskakujące kulisy transferu Kiwiora. "Lewandowski dał zielone światło"

Robert Lewandowski zachwalał Jakuba Kiwiora

" Robert Lewandowski jest wielbicielem nowego nabytku Arsenalu, nazywając Jakuba Kiwiora 'prawdziwym graczem'" - pisze o rekomendacji kapitana polskiej kadry portal "TalkSport". Jeszcze dalej posuwa się Football.london.com, już w tytule pisząc, że to Lewandowski dał "zielone światło" do transferu Kiwiora.

- Kiwior. O Jezu, powiem ci: zawodnik. Na rozgrzewce przed Holandią w ogóle zobaczyłem, bo na treningu, to wiesz, nie ma okazji, co to jest za piłkarz. Przerzuty, jak się rusza, jaki ma przerzut. Mówię: kurde, co to za piłkarz? Później patrzę w meczu, mega. Duży potencjał - tak Lewandowski opisywał obrońcę siedzącym obok niego Łukaszowi Piszczkowi i Jerzemu Dudkowi.