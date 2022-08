Zaskakująca klęska Manchesteru United. Kibice szydzą z Ronaldo

Ostatnie tygodnie to nieustanne spekulacje na temat przyszłości Portugalczyka. Pojawiły się pogłoski nawet o możliwych przenosinach do... Borussii Dortmund, a wcześniej łączono go też chociażby z Bayernem Monachium. Póki co jednak CR7 pozostaje graczem United. Spotkanie z Brighton rozpoczął na ławce rezerwowych.

Manchester United przegrywa na otwarcie

Jego zespół przed własną publicznością nie radził sobie jednak z rywalem i do przerwy, po golach Pascala Grossa przegrywał 0:2. Erik Ten Hag w drugiej połowie podjął decyzję o desygnowaniu Ronaldo na plac gry, ale i to niewiele zmieniło.

"Czerwone Diabły" zdołały co prawda wywalczyć kontaktowe trafienie (samobójczego gola zanotował Mac Allister), ale na więcej rywale już nie pozwolili. Otwarcie sezonu okazało się więc dla nich gigantycznym rozczarowaniem.

Na porażkę bezlitośnie zareagowali kibice United, publikując w mediach społecznościowych masę krytycznych komentarzy, a nawet... memów. Wiele z nich przedstawia Ronaldo, a jeden zarzuca mu nawet, że po przyjściu do klubu i "wywalczeniu" w poprzednim sezonie miejsca dającego prawo gry tylko w Lidze Europy teraz zamierza dyskretnie go opuścić.