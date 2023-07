Zapłacą ponad sto milionów za piłkarza. To będzie absolutny rekord

Manchester City jest bliski sfinalizowania wielkiego transferu. Fabrizio Romano informuje, że przejście Josko Gvardiola z RB Lipsk do "The Citizens" jest już praktycznie przesądzone. Chorwat stałby się wówczas absolutnym rekordzistą - najdrożej kupionym obrońcą w historii piłki nożnej. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu potwierdził, że zawodnik chce przenieść się do aktualnych klubowych mistrzów Europy.