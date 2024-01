To brutalna choroba o najgorszych rokowaniach. Rodzinie trudno jest na to patrzeć. To nie jest miłe. Wpływa to na mnie, moją żonę, rodziców, brata, przyjaciół. Wszystkich. (...) MND łączy wszystkich ludzi, ale co jest wyjątkowe, to że wszyscy walczą w jednym celu. Walczą o odnalezienie odpowiedniego procesu leczenia i lekarstwa

~ przyznał.