Xavi może mieć spory problem. Filar FC Barcelona trafi do Manchesteru City? Guardiola jest jego fanem

Mimo, że sytuacja finansowa Barcelony jest stabilna, to szefostwo klubu szuka oszczędności, by móc sprowadzić nowych zawodników. Pierwszą ofiarą czystek stał się Samuel Umtiti. Z drużyną również mogą pożegnać się Ferran Torres, Franck Kessie oraz Ansu Fati. Niespodziewanie okazało się, że do tego grona może dołączyć jeden z czołowych piłkarzy ekipy Xaviego.