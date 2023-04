Ołeksandr Zinczenk to 53-krotny reprezentant Ukrainy, występujący na pozycji lewego obrońcy. Przed sezonem 26-latek przeniósł się z Manchesteru City do Arsenalu i może być z tego ruchu zadowolony. "Kanonierzy" bowiem dość sensacyjne są liderem tabeli Premier League, wyprzedzając "The Citizens" o osiem punktów.