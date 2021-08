Jako pierwsi do siatki trafili gracze ekipy gospodarzy. W 39. minucie Pablo Fornals i Michail Antonio popisali się świetną dwójkową akcją. Ostatecznie Anglik dograł do Hiszpana, a ten pewnie dopełnił formalności.



Goście nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy i odpowiedzieli na początku drugiej połowy. Christian Benteke "przedłużył" piłkę głową i ta trafiła do Conora Gallaghera. Ten pewnie poradził sobie z defensorem i wpakował futbolówkę do siatki. Łukasz Fabiański został złapany na wykroku i nie zdołał już odbić futbolówki, choć miał ją na ręce.





West Ham - Crystal Palace. Wymiana ciosów w meczu londyńskich klubów

Podopieczni Davida Moyesa momentalnie ruszyli do ataku i po niespełna dziesięciu minutach Antonio doprowadził do wyrównania. Atakujący - nieco szczęśliwie - wygrał pojedynek główkowy z defensorem, wpadł w pole karne i dopełnił formalności.



Tempo gry stało na dobrym poziomie i po chwili Fabiański musiał ponownie wyciągać piłkę z siatki. Ponownie trafił Gallagher, tym razem po podaniu Jamesa McArthura.



3. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-28 16:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Stuart Attwell 2 2 West Ham United FC Crystal Palace FC Guaita Ward Andersen Guehi Mitchell Gallagher 2 McArthur Kouyaté Zaha Benteke Ayew Fabiański Coufal Dawson Ogbonna Cresswell Souček Bowen Benrahma Rice Fornals Antonio SKŁADY West Ham United FC Crystal Palace FC Łukasz Fabiański Vicente Guaita Vladimír Coufal Joel Ward Craig Dawson Joachim Christian Andersen Angelo Obinze Ogbonna Marc Guehi Aaron Cresswell Tyrick Mitchell Tomáš Souček 58′, 70′ 58′, 70′ Conor Gallagher 79′ 79′ Jarrod Bowen 88′ 88′ James McArthur Mohamed Saïd Benrahma Cheikhou Kouyaté 90′ 90′ Declan Rice Wilfried Zaha 39′ 39′ 87′ 87′ Pablo Fornals Malla Christian Benteke 68′ 68′ Michail Antonio Jordan Ayew REZERWOWI Alphonse Areola Jack Butland Issa Diop Reece Hannam Ryan Fredericks Martin Kelly Benjamin Johnson 88′ 88′ Jeffrey Schlupp Jamal Baptiste James Tomkins Conor Coventry Jesuran Rak-Sakyi 79′ 79′ Manuel Lanzini Jairo Riedewald Mark Noble Jean-Philippe Mateta 87′ 87′ Andrij Jarmołenko Robert Street

STATYSTYKI West Ham United FC Crystal Palace FC 2 2 Posiadanie piłki 45,9% 54,1% Strzały 9 7 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 5 3 Faule 10 7 Spalone 1 2

