Wyjątkowe trafienie Haalanda. Trudno było mu utrzymać emocje

Haaland okazję do wyrównania rekordu dostał już w 3. minucie, kiedy arbiter podyktował rzut karny dla Manchesteru City. Norweg pewnie go wykorzystał, zdobywając swojego 34. gola w tym sezonie Premier League. Wyrównał w ten sposób rekord należący do Alana Shearera i Andy`ego Cole`a. To było też jego 50. trafienie we wszystkich rozgrywkach, co sprawia, że stał się pierwszym zawodnikiem, któremu udała się taka sztuka od czasu Toma Waringa w 1931 roku. "Wiem, że wtedy nawet Winston Churchill nie był jeszcze premierem Wielkiej Brytanii. Więc tak, to jest całkiem stary rekord" - komentował humorystycznie wyczyn swojego piłkarza Pep Guardiola w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.