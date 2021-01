Wycombe Wanderers gra z Tottenhamem Hotspur w czwartej rundzie Pucharu Anglii. Do przerwy jest remis 1-1.

Anglia - Puchar Anglii

2021-01-25 20:45 | Stadion: Adams Park | Arbiter: Jonathan Moss Wycombe Wanderers FC Tottenham Hotspur Londyn 1 1 DO PRZERWY 1-1 F. Onyedinma 25' G. Bale 45'

Prowadzenie w poniedziałkowym meczu objęli gospodarze, występujący w Championship. Po szybko rozegranym rzucie z autu, Uche Ikpeazu nie dał się przepchnąć rywalowi, dośrodkował w pole karne, gdzie piłkę do siatki skierował Fred Onyedinma.

"Koguty" tez miały swoje okazje. Aktywny był Gareth Bale, dwa razy piłka zatrzymała się na poprzeczce. Najpierw po uderzeniu Moussy Sissoko i rykoszecie, a potem "główce" Japheta Tangangi.



W 34. minucie Wycombe straciło Joego Jacobsona, który musiał zejść z murawy z powodu urazu, a zastąpił go Darius Charles.



Gdy wydawało się, że pierwsze połowa zakończy się dużą niespodzianka, a więc prowadzeniem Wycombe, w doliczonym czasie dośrodkował Lucas Moura, a do jego podanie świetnie wyszedł Bale, strzałem z powietrza doprowadzając do remisu.



Po zmianie stron zza pola karnego sprytnie uderzył Moura, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Po chwili indywidualna akcja Bale'a zakończyła się niecelnym strzałem.



Jose Mourinho, menedżer Tottenhamu, dokonywał roszad w składzie. Już w przerwie wszedł Pierre Emil Hoejbjerg, a w 58. minucie pojawił się Harry Kane.



1 1 Wycombe Wanderers FC Tottenham Hotspur Londyn Hart Tanganga Sánchez Mina Alderweireld Davies Winks Bale Moura Sissoko Lamela Vinícius Allsop McCarthy Grimmer Knight Jacobson Bloomfield Wheeler Onyedinma Thompson Muskwe Ikpeazu SKŁADY Wycombe Wanderers FC Tottenham Hotspur Londyn Ryan Allsop Joe Hart Jason McCarthy 46′ 46′ Japhet Tanganga Jack Grimmer Davinson Sánchez Mina Josh Knight Toby Alderweireld 34′ 34′ Joe Jacobson Ben Davies 61′ 61′ Matt Bloomfield Harry Winks David Wheeler 45′ 45′ Gareth Bale 25′ 25′ Fred Onyedinma Lucas Moura Curtis Thompson Moussa Sissoko Admiral Muskwe Erik Lamela Uche Ikpeazu 58′ 58′ Carlos Vinícius Alves Morais REZERWOWI David Stockdale Paulo Dino Gazzaniga 34′ 34′ Darius Charles Serge Aurier Dennis Adeniran Sergio Reguilón Rodríguez Anis Mehmeti Joe Rodon Alexander Pattison 46′ 46′ Pierre Emil Hoejbjerg Adebayo Akinfenwa Tanguy Ndombèlé Alvaro Scott Kashket Steven Bergwijn 61′ 61′ Garath McCleary 58′ 58′ Harry Kane Alex Samuel Heung-min Son

Zdjęcie Tak Gareth Bale doprowadził do remisu / John Walton / Getty Images