Wtedy mija ostateczny termin w sprawie Chelsea

Paweł Pieprzyca Premier League

Ostateczne oferty na zakup Chelsea czterech oferentów ma złożyć do 11 kwietnia po to, by utorować sobie drogę do przejęcia angielskiego klubu od Romana Abramowicza do końca tego miesiąca.

Zdjęcie Chelsea musi zostać sprzedane przez Romana Abramowicza / AFP