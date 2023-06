Wszystko już przesądzone. Gwiazdor zdecydował, gdzie będzie dalej grał

Kai Havertz dołączył do Chelsea latem 2020 roku. Mimo, że udało mu się na stałe przebić do wyjściowego składu, to tak naprawdę nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Gdy mniej więcej rok temu klub został przejęty przez nowego właściciela, to stało się jasne, że część zawodników pożegna się z drużyną. Do tego grona należy Havertz.