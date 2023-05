Wszystko już jasne. Oto nowy trener Chelsea. Kontrakt na trzy lata

Karuzela z trenerem dla "The Blues" trwa od jakiegoś czasu. Po zwolnieniu Grahama Pottera jego zastępcą został Frank Lampard , a więc były piłkarz i też opiekun Chelsea . Z góry było jednak wiadomo, że to tylko tymczasowy układ.

W mediach pojawiały się różne nazwiska nowego szkoleniowca, ale zawsze wśród nich było Pochettino. I teraz okazuje się, że to właśnie on przejmie z rąk Lamparda obowiązki na Stamford Bridge .

Według Romano nowy trener już podpisał umowę, która została ustanie ustalona dwa tygodnie temu. Kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2026 roku . Oficjalnie ogłoszenie ma nastąpić w tygodniu.

Premier League. Mauricio Pochettino wraca do Lonydnu

Tym samym Pochettino wraca do Londynu. W latach 2014-19 prowadził bowiem Tottenham, z którym awansował do Ligi Mistrzów, a w sezonie 2018/19 dotarł nawet do finału, gdzie przegrał z Liverpoolem 0-2.