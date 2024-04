Wszystko jasne w sprawie trenera Liverpoolu. Sam Klopp zabrał głos na ten temat

Do zakończenia sezonu Premier League zostało jeszcze trochę czasu, w lidze trwa walka o mistrzostwo Anglii, w którą zaangażowane są wciąż trzy kluby, w tym Liverpool. "The Reds" wiedzą, że to ostatnie momenty pod wodzą Jürgena Kloppa, który zapowiedział, że kończy pracę po tych rozgrywkach. Jego następcą ma zostać Arne Slot, co potwierdza fakt, że Liverpool porozumiał się z obecnym klubem Holendra, Feyenoordem Rotterdam, odnośnie rekompensaty za tego trenera.