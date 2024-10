Wstrząs w Manchesterze United. To ma być następca ten Haga, "podbiorą" go gigantowi

Manchester United to wielka piłkarska firma o długich tradycjach, ogromnym budżecie i... bardzo niskim miejscu w tabeli Premier League . "Czerwone Diabły" są obecnie na 14. pozycji klasyfikacji, a ostatnio znowu zeszły one ze zwycięskiej ścieżki i przegrały z West Ham United 1:2. Decydujące trafienie padło tu w 92. minucie...

Ruben Amorim blisko przejęcia Manchesteru United. Media nie mają wątpliwości

Wygląda na to, że poszukiwania United mogą przy tym zakończyć się bardzo szybko. Choć padały już doniesienia o najróżniejszych kandydaturach - Xaviego Hernandeza, Garetha Southgate'a, Grahama Pottera i innych, to wszystko wskazuje na to, że nowe zatrudnienie znajdzie przy Sir Matt Busby Way Ruben Amorim.