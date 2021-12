Polski bramkarz rozgrywał w sobotę 294. mecz w Premier League i przez prawie pół godziny kilkakrotnie pewnie interweniował po strzałach graczy Chelsea, ale w 29. minucie był już bezradny. Po rzucie rożnym w dogodnej pozycji znalazł się środkowy obrońca gości Thiago Silva - Fabiański wyciągnął się jak struna i końcami palców sięgnął piłki po uderzeniu 37-letniego Brazylijczyka, ale odbił ją tylko na wewnętrzną krawędź słupka i wpadła do bramki.

Minutę później Silva był bohaterem po drugiej stronie - wybił piłkę zmierzającą już do bramki "The Blues" po strzale Vladimira Coufala.



Gospodarze wyrównali w 40. minucie po strzale z rzutu karnego w wykonaniu Manuela Lanziniego. Wcześniej fatalne w skutkach błędy popełnili Jorginho, który zagrywał piłkę do swojego bramkarza, a potem Senegalczyk Edouard Mendy, który wdał się w kiwkę z Jarrodem Bowenem i w efekcie sfaulował napastnika "Młotów" i sędzia wskazał na 11. metr.



Ale jeszcze przed przerwą Chelsea wróciła na prowadzenie. Mason Mount popisał się efektownym wolejem z 14 metrów, zaskakując Fabiańskiego strzałem w krótki róg.



To nie był koniec emocji na London Stadium, bo w 56. minucie po raz drugi West Ham wyrównał - w głównej roli wystąpił tym razem Bowen, który przymierzył precyzyjnie i silnie w długi róg bramki Mendy'ego. Napastnik "Młotów" miał jeszcze jedną okazję, ale tym razem nieco spóźniony do podania wzdłuż bramki nie trafił między słupki.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy w 87. minucie na zaskakujący strzał zza bocznej linii pola karnego zdecydował się Arthur Masuaku i zaskoczył bramkarza Chelsea. Pomimo ataków lidera Fabiański już więcej strzałów nie przepuścił i niespodzianka stała się faktem. Zespół Thomasa Tuchela przegrał po raz drugi w rozgrywkach i może stracić przodownictwo w lidze na rzecz Manchesteru City lub Liverpoolu. West Ham zachowa 4. pozycję.



West Ham - Chelsea 3-2 (1-2)



0-1 - Silva (28.), 1-1 - Lanizni (40., karny), 1-2 - Mount (44.), 2-2 - Bowen (56.), 3-2 - Masuaku (87.)







As Sportu 2021 - głosowanie

Zdjęcie Obrońca Chelsea Thiago Silva jako pierwszy pokonał Łukasza Fabiańskiego z West Hamu / AP/Associated Press/East News / East News

