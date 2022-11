Wraca temat transferu Ronaldo. Agent gracza działa w Niemczech i Anglii

W niedzielny wieczór została zdetonowana prawdziwa medialna "bomba" - do mediów trafiły bowiem fragmenty rozmowy Cristiano Ronaldo i dziennikarza Piersa Morgana, w której to "CR7" postanowił skrytykować cały Manchester United od góry do dołu, czyli od zarządu, przez trenera Erika ten Haga, aż po byłego szkoleniowca Ralfa Rangnicka i swojego dawnego kolegę z szatni, Wayne'a Rooney'a.