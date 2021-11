11. kolejka Anglia - Premier League

2021-11-06 16:00 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Andre Marriner Chelsea Londyn Burnley FC 1 1 DO PRZERWY 1-0 K. Havertz 33' M. Vydra 79'

Stawka w Premier League jest bardzo wyrównana, ale Chelsea gra bardzo dobrze i prowadzi. W 11. kolejce zanotowała jednak niespodziewane potknięcie. Na własnym stadionie "The Blues" niespodziewanie zremisowali z walczącym o utrzymanie Burnley.



Chelsea rozpoczęła od prowadzenia. W 33. minucie do siatki trafił Kai Havertz. Do przerwy wynik się nie zmienił.



Wydawało się, że podopieczni Thomasa Tuchela dopiszą trzy punkty do swojego konta. Jednak w końcówce rywale wyrównali. W 79. minucie bramkę zdobył Matej Vydra.



Po tym meczu Chelsea ma 26 punktów, o trzy wyprzedza Manchester City. Burnley nadal znajduje się w strefie spadkowej, z ośmioma "oczkami".



1 1 Chelsea Londyn Burnley FC Pope Lowton Tarkowski Mee Taylor Berg Guðmunds­son Westwood Brownhill McNeil Cornet Wood Mendy Christensen Rüdiger Silva James Kanté Chilwell Jorginho Barkley Hudson-Odoi Havertz SKŁADY Chelsea Londyn Burnley FC Edouard Mendy Nick Pope Andreas Christensen Matthew Lowton Antonio Ruediger 84′ 84′ James Tarkowski Thiago Silva Ben Mee 76′ 76′ Reece James Charlie Taylor 85′ 85′ N'Golo Kanté 70′ 70′ Johann Berg Guðmunds­son Ben Chilwell 68′ 68′ Ashley Westwood Luiz Frello Jorginho 90′ 90′ Josh Brownhill 73′ 73′ Ross Barkley Dwight McNeil 85′ 85′ Callum Hudson-Odoi 76′ 76′ 88′ 88′ Gnaly Maxwel Cornet 33′ 33′ Kai Lukas Havertz 61′ 61′ Christopher Grant Wood REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Wayne Hennessey Cesar Azpilicueta Nathan Michael Collins Malang Sarr Kevin Long Trevoh Chalobah 88′ 88′ Erik Pieters 73′ 73′ Ruben Loftus-Cheek Connor Roberts 85′ 85′ Christian Mate Pulisic Jack Cork 85′ 85′ Mason Mount Ashley Luke Barnes . Saul Niguez 61′ 61′ Jay Rodriguez Hakim Ziyech 70′ 70′ 79′ 79′ Matěj Vydra

STATYSTYKI Chelsea Londyn Burnley FC 1 1 Posiadanie piłki 69,8% 30,2% Strzały 16 5 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 14 2 Faule 6 9 Spalone 1 4