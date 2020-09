Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1-3 w 2. kolejce Premier League

W meczu kończącym 2. kolejkę Premier League Manchester City pokonał Wolverhampton Wanderers 3-1. Świetny mecz zagrał Kevin De Bruyne, który otworzył wynik spotkania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Gol Mateusz Klicha w meczu Liverpool - Leeds. Wideo INTERIA.TV

Podopieczni Pepa Guardioli od początku zdominowali wydarzenia na boisku. Już w 11. minucie strzał Kevina De Bruyne musiał bronić Rui Patricio.



Dziewięć minut później bramkarz gospodarzy był jednak bezradny, przy strzale z rzutu karnego. De Bruyne sam go wywalczył, a następnie podszedł do piłki i pewnie wykorzystał, dając swojemu zespołowi prowadzenie.

Reklama

Przy drugiej bramce Belg też miał swój udział. Zagrał prostopadle w pole karne do Raheema Sterlinga. Ten wyłożył piłkę Philowi Fodenowi, który dopełnił formalności i trafił do siatki.



Tuż przed przerwą w znakomitej sytuacji znowu znalazł się De Bruyne. Tym razem to jednak Rui Patricio był górą.

W drugiej połowie City kontrolowało wydarzenia na boisku. Wolverhampton miał kilka okazji, ale brakowało im skuteczności.

Ostatecznie zdobyli jednak bramkę. W 78. minucie głową do siatki trafił Raul Jimenez. W ostatniej akcji meczu rywale zdołali odpowiedzieć. Do siatki trafił Gabriel Jesus, ustalając wynik meczu.



To było wszystko, na co było stać gospodarzy w tym meczu i Manchester City mógł się cieszyć z udanego otwarcia sezonu. Dla "The Citizens" było to bowiem inauguracyjne spotkanie, bo ich mecz w 1. kolejce z Aston Villą został przełożony.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League