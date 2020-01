Wolverhampton Wanderers do końca ambitnie walczył i był równorzędnym przeciwnikiem dla Liverpoolu FC. "The Reds" w tym sezonie są jednak nie do zatrzymania i wygrali 2-1.

Co z tego, że Wolverhampton w pierwszych minutach bardzo odważnie zaatakowało i dwukrotnie było nawet bliskie zdobycia bramki, skoro już w 8. minucie padł gol po drugiej stronie. Wszystko zaczęło się od akcji Trenta Alexandra-Arnolda i faulu na Mohamedzie Salahu przed polem karnym. Z rzutu wolnego zrodził się rożny, zamieniony na bramkę. Dośrodkowanie prawego obrońcy Liverpoolu na gola zamienił Jordan Henderson, trafiając piłkę... barkiem.

Tym samym Alexander-Arnold zanotował 10 asystę w tym sezonie Premier League i jest pierwszym obrońcą w historii ligi angielskiej z dwucyfrową liczbą asyst w dwóch sezonach z rzędu.

Zdecydowanie gorszą informacją dla fanów "The Reds" była kontuzja, jakiej nabawił się Sadio Mane. Senegalczyk musiał zostać zmieniony jeszcze przed przerwą przez Takumiego Minamino, dla którego był to debiut w Premier League.

Trzeba przyznać, że "Wilki" nie przestraszyły się rewelacyjnego w tym sezonie Liverpoolu i poczynały sobie bardzo odważnie. Ich upór został nagrodzony na początku drugiej połowy. Wolverhampton przeprowadziło wówczas cudowną kontrę - po wymianie kilku podań Adama Traore dośrodkował do niepilnowanego Raula Jimeneza, a ten strzałem głową pokonał Alissona.

2020-01-23 21:00 | Stadion: Molineux Stadium | Widzów: 31746 | Arbiter: M. Oliver 1 2 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Gomez Robertson van Dijk Henderson Oxlade-Chamberlain Wijnaldum Salah Firmino Mané Patricio Castro Coady Doherty Neves Dendoncker Moutinho Saïss Neto Traoré Jimenez SKŁADY Wolverhampton Wanderers Liverpool FC Rui Patricio Alisson Becker Jonathan Castro Otto Trent Alexander-Arnold Conor Coady Joe Gomez Matt Doherty 55′ 55′ Andrew Robertson Rúben Diogo da Silva Neves Virgil van Dijk Leander Dendoncker 8′ 8′ Jordan Henderson 87′ 87′ Joao Moutinho 70′ 70′ Alex Oxlade-Chamberlain Romain Saïss Georginio Wijnaldum 77′ 77′ Pedro Lomba Neto 85′ 85′ Mohamed Salah Adama Traoré Diarra 84′ 84′ . Roberto Firmino 51′ 51′ Raul Jimenez 33′ 33′ Sadio Mané REZERWOWI John Ruddy Adrián San Miguel del Castillo Willy Boly Joel Matip Maximilian Kilman Neco Williams 87′ 87′ Morgan Gibbs-White 70′ 70′ Tavares Fabinho Ryan Giles Curtis Jones Bernard Patrick Ashley-Seal 33′ 33′ Takumi Minamino 77′ 77′ Diogo José Teixeira da Silva 85′ 85′ Divock Origi

Kilkanaście minut później Jimenez mógł nawet wyprowadzić Wolverhampton na prowadzenie. Znalazł się oko w oko z Alissonem, ale tym razem górą okazał się brazylijski bramkarz!

Ogromną okazję do rozstrzygnięcia losów spotkania miał w 82. minucie Roberto Firmino. Brazylijczyk miał przed sobą jedynie golkipera "Wilków" i trafił prosto w niego.

Firmino zrehabilitował się już kilkadziesiąt sekund później! Zaczęło się od efektownej "siatki" jaką Mohamed Salah zafundował rywalowi, a potem Henderson podał do Brazylijczyka w pole karne. Firmino huknął nie do obrony i było 2-1!

W doliczonym czasie gry "Wilki" miały jeszcze piłkę meczową, dy Raul Jimenez wyłożył koledze futbolówkę na piąty metr. Ten jednak w doskonałej sytuacji skiksował i przeniósł piłkę ponad bramką.



Tym samym Liverpool kontynuuje niesamowitą passę. Wygrał 23 ligowe spotkanie w tym sezonie i jedno zremisował.



Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC 1-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Henderson (8.), 1-1 Jimenez (51.), 1-2 Firmino (85.).

STATYSTYKI Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1 2 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 11 Strzały na bramkę 3 9 Rzuty rożne 2 4 Faule 4 10 Spalone 2 0

Zdjęcie Jordan Henderson i Trent Alexander-Arnold / PETER POWELL / PAP/EPA

WG