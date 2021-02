Wolverhampton Wanderers pokonał 2-1 Arsenal FC, po tym jak "Kanonierzy" obejrzeli dwie czerwone kartki. Z kolei West Bromwich Albion bez Kamila Grosickiego przegrało 1-2 z ostatnim w tabeli Sheffield United.

Początek meczu mógł jak najbardziej zadowalać fanów Arsenalu. "Kanonierzy" rozpoczęli spotkanie z przytupem, grając ofensywnie i spychając "Wilki" do obrony.



Już w 9. minucie do bramki Wolverhampton trafił nawet Bukayo Saka, ale gol po interwencji VAR-u nie został uznany. Na spalonym wcześniej znalazł się asystujący Alexandre Lacazette.



Kilkanaście minut później swoją klasę pokazał Nicolas Pepe. Skrzydłowy Arsenalu odebrał piłkę Nelsonowi Semedo i niemiłosiernie ośmieszył Portugalczyka. Na koniec założył mu "siatkę" i wpadł w pole karne. Tam zagrał piłkę między nogami Rubena Nevesa, a następnie mocnym strzałem skierował piłkę do bramki!



Arsenal miał wszystko pod kontrolą, ale tuż przed przerwą pomocną dłoń w kierunku Wolverhampton wyciągnął David Luiz. Środkowy obrońca "Kanonierów" sfaulował wychodzącego na czystą pozycję rywala, a sędzia nie wahał się ani chwili - rzut karny i czerwona kartka. "Jedenastkę" wykorzystał Ruben Neves, zupełnie odwracając przebieg spotkania.

"Wilki" wyszły na prowadzenie tuż po zmianie stron. Absolutnie genialne uderzenie zza pola karnego oddał Joao Moutinho, piłka poza zasięgiem bramkarza odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki.



Za chwilę okazało się, że Arsenal musi grać w... dziewięciu. Tym razem w zupełnie niezrozumiały sposób czerwoną kartkę "zarobił" Bernd Leno, wychodząc za pole karne i... odbijając piłkę ręką w aut. To spowodowało, że "Kanonierzy" nie byli już w stanie wrócić do rywalizacji.



W drugim rozgrywanym równolegle meczu Premier League ostatnie w tabeli Sheffield United pokonało 2-1 przedostatnie West Bromwich Albion. Kamila Grosickiego zabrakło w kadrze meczowej WBA.

22. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-02 19:00 | Stadion: Molineux Stadium | Arbiter: Craig Pawson STATYSTYKI Wolverhampton Wanderers FC Arsenal Londyn 2 1 Posiadanie piłki 54,7% 45,3% Strzały 13 7 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 9 6 Faule 11 8 Spalone 1 3

2 1 Wolverhampton Wanderers FC Arsenal Londyn Leno Bellerín Holding Luiz Soares Partey Saka Pépé Xhaka Smith Rowe Lacazette Patrício Semedo Coady Boly Kilman Neves Traoré Neto Moutinho Podence José SKŁADY Wolverhampton Wanderers FC Arsenal Londyn Rui Patricio 72′ 72′ Bernd Leno Nelson Semedo Héctor Bellerín Conor Coady Rob Holding Willy Boly 45′ 45′ . David Luiz 28′ 28′ Maximilian Kilman Alves Soares Cedric 45′ (k.) 45′ (k.) 47′ 47′ 74′ 74′ Rúben Diogo da Silva Neves 41′ 41′ 75′ 75′ Thomas Teye Partey Adama Traoré Diarra Bukayo Saka Pedro Lomba Neto 32′ 32′ 61′ 61′ Nicolas Pépé 49′ 49′ 13′ 13′ Joao Moutinho 62′ 62′ Granit Xhaka 62′ 62′ Daniel Castelo Podence Emile Smith Rowe 90′ 90′ Willian José da Silva 46′ 46′ Alexandre Lacazette REZERWOWI John Ruddy 75′ 75′ Rúnar Alex Rúnarsson Ki-Jana Hoever Calum Chambers Lewis Richards 46′ 46′ Gabriel dos Santos Magalhães 74′ 74′ Leander Dendoncker Daniel Ceballos Fernández Morgan Gibbs-White Martin Ødegaard 62′ 62′ Vítor Machado Ferreira Mohamed Naser Elsayed Elneny Ebeguowen Otasowie 61′ 61′ Pierre-Emerick Aubameyang 90′ 90′ Fábio Daniel Soares Silva Gabriel Teodoro Martinelli Silva . Willian

Zdjęcie David Luiz obejrzał czerwoną kartkę i osłabił Arsenal / Shaun Botterill / PAP/EPA

