Włoski dziennikarz sportowy obraził Haalanda. To przechodzi pojęcie

Słowa Mario Sconcertiego przytaczają media we Włoszech, pełne oburzenia. Włoch miał bowiem powiedzieć, że Erling Haaland nie ma normalnej twarzy. Przypomina ona kogoś z zespołem Downa. Te słowa wywołały ogromne poruszenie i oburzenie. Warto też obejrzeć reakcję skonfudowanych dziennikarzy, którzy słuchali tej wypowiedzi.

Mario Sconcerti jest dzisiaj na emeryturze. Ma 74 lata, wcześniej współpracował z "Corierre della Sera" oraz "Corierre dello Sport".

Erling Haaland jest w ostatnim czasie na ustach całego, piłkarskiego świata. Wszystko przez jego niesamowite wyczyny w barwach Manchesteru City. Norweg w obecnym sezonie strzelił już dla klubu 19 goli.

22-latek trafił do "The Citizens" latem tego roku, z Borussii Dortmund. Pojawiały się obawy, czy będzie w stanie podtrzymać skuteczność, jaką czarował na boiskach Bundesligi. Szybko okazały się one kompletnie bezzasadne.

