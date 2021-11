Napastnik "Młotów" miał stawić się dopiero na piątkowych zajęciach po udziale w zgrupowaniu kadry i meczach z Salwadorem oraz Stanami Zjednoczonymi w eliminacjach mistrzostw świata 2022.

WHU chciał mieć jednak piłkarza, w jak najlepszej formie przed sobotnim meczem z Wolverhampton, gdzie remis albo zwycięstwo może wywindować zespół na drugie miejsce w tabeli.



31-letni Antonio, który wrócił do Londynu już w środę, to kluczowy zawodnik londyńskiego klubu. W tym sezonie strzelił siedem goli w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach.



Gracz chciał jak najszybciej pojawić się w stolicy Anglii po reprezentacyjnej przerwie i nie omieszkał podziękować Sullivanowi w mediach społecznościowych. Bramkarzem "Młotów" jest Łukasz Fabiański.



Antonio w obu meczach kadry, które zakończyły się remisami 1-1, strzelił po jednym golu. Były to jego premierowe trafienia w reprezentacji Jamajki.



Reklama

Zdjęcie Michail Antonio / Perry van de Leuvert/BSR Agency / Getty Images

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League



Pawo

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL