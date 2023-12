24 grudnia 1995 roku miał miejsce ostatni jak do tej pory mecz Premier League rozegrany w wigilię Bożego Narodzenia . Leeds United wtedy na swoim obiekcie pokonało Manchester United 3:1. Władze rozgrywek doszły do wniosku, że należy przywrócić granie 24.12 i zaplanowały na Molineux Stadium spotkanie Wolverhampton Wanderers z londyńską Chelsea . Tradycją angielską jest granie 26 grudnia, ale nie jeden lub dwa dni wcześniej. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:00 czasu lokalnego, czyli o 14:00 czasu polskiego.

Decyzja spotkała się z wielkim sprzeciwem kibiców i zawodników . Grupy fanów "Wilków" i "The Blues" miały spotkać się z władzami ligi, ale nie udało się im doprowadzić do zmiany terminu meczu. Chelsea zapewniła swoim sympatykom zwrócenie kosztów komunikacji do Wolverhampton. Swoje zdanie w temacie gry 24 grudnia jasno na antenie Canal+ Sport wygłaszał Łukasz Fabiański. Jego West Ham co prawda gra 23 i 28 grudnia, ale polski bramkarz miał świadomość, że umieszczenie póki co jednego meczu w Wigilię mogło być preludium do zwiększania tej liczby w kolejnych sezonach.