Arsenal Londyn podpisał trzyletni kontrakt z brazylijskim pomocnikiem Willianem. 32-letni zawodnik trafił do "Kanonierów" za darmo, bo wygasła jego umowa z innym londyńskim klubem Chelsea.

"The Blues" zaproponowali Willianowi nową umowę, ale ten postanowił nie przedłużać kontraktu i zmienić środowisko.

"Uważam, że jest piłkarzem, który może naprawdę coś zmienić" - powiedział trener Arsenalu Mikel Arteta. "Chcieliśmy wzmocnień na pozycji ofensywnego pomocnika i skrzydłowego" - dodał.



Willian tarił do Chelsea w 2013 roku. W barwach "The Blues" rozegrał 339 meczów. Strzelił 63 gole i miał 62 asysty. Zdobył dwa mistrzostwa Anglii, puchar kraju, wygrał też Ligę Europy.



"To zawodnik, który daje nam dużą wszechstronność, potrafi grać na trzech lub czterech różnych pozycjach" - podkreślił Arteta.



"Ma duże doświadczenie, ale wciąż jest bardzo ambitny. Może przyczynić się do tego, aby Arsenal wrócił tam gdzie jego miejsce" - zaznaczył szkoleniowiec Arsenalu.