Wielkie wyróżnienie dla Haalanda i to po debiutanckim sezonie

23-letni Haaland strzelił 52 gole we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2022/23, w którym "Obywatele" zostali mistrzami Anglii, wywalczyli puchar kraju i przede wszystkim pierwszy raz w historii wygrali Ligę Mistrzów .

Zdobycie tej prestiżowej nagrody to zaszczyt. Być docenionym przez konkurencję to wspaniałe uczucie i chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali

"To był niezapomniany sezon dla zespołu i dla mnie osobiście. Zdobycie potrójnej korony było czymś, czego nigdy sobie nie wyobrażałem, więc osiągnięcie tego z tak wyjątkową grupą graczy było niesamowitym uczuciem. Stworzyliśmy niesamowite wspomnienia w zeszłym sezonie, ale teraz chcemy zrobić to samo w tym roku. Dobrze rozpoczęliśmy sezon i musimy to kontynuować" - dodał Norweg.