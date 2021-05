W zaległym meczu angielskiej Premier League Manchester United na swoim stadionie mierzy się z Liverpoolem. Pojedynek dwóch gigantów angielskiej piłki ostatnio nie doszedł do skutku z powodu burd wywołanych przez fanów United. Teraz na szczęście sytuację udało się opanować, choć ponownie było gorąco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Schalke 04 Gelsenkirchen - Hertha Berlin 1-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5 by móc śledzić ją na bieżąco!



Starcia Manchesteru United z Liverpoolem od zawsze budzą na Wyspach Brytyjskich wielkie emocje. Nie inaczej jest tym razem, choć w grę wchodzą nie tylko czysto piłkarskie emocje. Poprzednio bowiem nie udało się rozegrać spotkania pomiędzy tymi drużynami, ponieważ fani United wdarli się na stadion w ramach protestu przeciwko właścicielom klubu. Musiała interweniować policja, wielu fanów zostało zatrzymanych.

Reklama

Premier League: zamieszki w Manchesterze

Teraz niestety również było podobnie, bo kilka godzin przed meczem mający już dość rodziny Glazerów kibice z Manchesteru zaczęli gromadzić się pod stadionem. Tym razem wszyscy byli już przygotowani, że może dojść do kolejnych manifestacji i udało się nie dopuścić do takich scen, jakie miały miejsce poprzednio.

Już na samym początku spotkania w polu karnym gospodarzy zrobiło się niebezpiecznie. Roberto Firmino szukał podaniem Diogo Joty, piłka odbiła się od ręki interweniującego Erica Bailly'ego, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia i mimo protestów gości nie podyktował rzutu karnego. W 10. minucie na prowadzenie wyszli jednak gracze Manchesteru. Piłkę w polu karnym otrzymał Bruno Fernandes, uderzył zewnętrzną częścią stopy, a futbolówka pechowo trafiła w Nathaniela Phillipsa i zmyliła kompletnie bezradnego w tej sytuacji Alissona.



W 22. minucie świetne zagranie w pole karne posłał Trent Alexander-Arnold, do piłki dobiegł Diogo Jota, ale przegrał pojedynek sam na sam ze stojącym w bramce "Czerwonych Diabłów" Deanem Hendersonem. Cztery minuty później, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, zakotłowało się w polu karnym gospodarzy i Bailly faulował Phillipsa, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Po protestach graczy United zdecydował się jednak na skorzystanie z analizy VAR i po obejrzeniu powtórek zmienił swoją decyzję, co wywołało wściekłość Juergena Kloppa.

W 32. minucie po raz kolejny dał o sobie znać Jota, który przyjął piłkę w polu karnym i z woleja starał się zaskoczyć Hendersona, ale bramkarz United popisał się efektowną paradą. Po chwili jednak był już bezradny wobec uderzenia piętką Portugalczyka, który zmienił tor lotu piłki po strzale Phillipsa.



Już w doliczonym do pierwszej połowy czasie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego świetnie w polu karnym odnalazł się Roberto Firmino, który zrobił sobie miejsce i strzałem głową pokonał Hendersona. Dzięki temu to gracze "The Reds" schodzili do szatni w lepszych nastrojach, prowadząc na Old Trafford 2:1.



Gracze Liverpoolu wyszli z szatni niezwykle zmobilizowani i błyskawicznie zadali gospodarzom kolejny cios. W 47. minucie Luke Shaw w głupi sposób stracił piłkę przed swoim polem karnym, ta trafiła do Alexandra-Arnolda, ale jego uderzenie odbił przed siebie Henderson. Wobec dobitki Firmino był już jednak bezradny i przyjezdni zrobili kolejny krok do zwycięstwa.

34. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-13 21:15 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Anthony Taylor Manchester United Liverpool FC 1 3 DO PRZERWY 1-2 Bruno Fernandes 10' Diogo Jota 34' Roberto Firmino 45',47'