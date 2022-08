Wielkie protesty w Manchesterze. Hit Premier League mógł się nie odbyć

Premier League

Blisko 10 tysięcy fanów Manchesteru United wzięło udział w protestach, do których doszło przed hitowym meczem z Liverpoolem. Kibice domagali się sprzedania klubu przez jego obecnych właścicieli - amerykańską rodzinę Glazerów. W okolicach Old Trafford zmobilizowano dodatkowe siły policyjne. Istniało ryzyko, że spotkanie może nie dojść do skutku.

Zdjęcie To hasło nie pozostawia wątpliwości, jakie emocje targają obecnie fanami MU / East News