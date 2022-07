Wielkie poruszenie w Anglii. Przez COVID-19... brakuje piłkarskich strojów

Nie licząc lat, w których rozgrywane są wielkie turnieje reprezentacyjne - takie jak mistrzostwa świata czy Europy - to letnie miesiące kojarzą się w futbolu w dużej mierze z "sezonem ogórkowym". Topowe ligi "Starego Kontynentu" rozpoczynają swoje rozgrywki dopiero w sierpniu, a wcześniej wszystko... po prostu toczy się wolniej.

To oznacza też mniejsze przychody do klubowych kas, bowiem brakuje zastrzyków pieniężnych związanych z dniami meczowymi. Wszelkie "dziury" może jednak nieco załatać sprzedaż nowych wzorów piłkarskich strojów - no i tutaj mamy problem, przynajmniej jeśli mowa o ekipach angielskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona zaprezentowała nowe koszulki. Nawiązują do kultowych wydarzeń z 1992 roku. WIDEO © 2022 Associated Press

"Kryzys koszulkowy" w Anglii. Kluby nie są gotowe na przedsezonową sprzedaż

Jak bowiem informuje BBC, na Wyspach pojawił się spory kryzys związany z łańcuchem dostaw piłkarskich ubiorów z Chin - na ten moment mniej niż połowa zespołów z czterech pierwszych lig (czyli tych mających status profesjonalnych) jest w stanie zaoferować swoim sympatykom we własnych sklepach oba komplety strojów - domowe i wyjazdowe.

Brytyjski nadawca wyszczególnia bardzo konkretnie to, jak wygląda sytuacja: 44 z 92 klubów ma w swoich internetowych sklepach dostępne zarówno "domówki", jak i "wyjazdówki". 22 zespoły mogą obecnie sprzedawać tylko swoje pierwsze komplety - siedem drużyn z kolei ma na stanie wyłącznie komplety drugie.

19 ekip nie ma u siebie ani pierwszych, ani drugich strojów - i co ciekawe w tym gronie znajdują się też takie kluby, jak występujące na poziomie Premier League Crystal Palace i Leeds United. Sprawa więc wygląda całkiem poważnie - i przyprawia włodarzy o niemały ból głowy.

Przestoje w chińskich fabrykach. "Dla niektórych to może być trudne"

"My jesteśmy w stanie zapanować nad naszymi przepływami pieniężnymi, ale nie jestem pewien, czy to wszystko nie wpłynie na przepływy innych klubów, bo lipiec to miesiąc, w którym nie ma zbyt wiele gotówki w biznesie" - opowiada BBC prezes zarządu jednej z drużyn, który pragnie pozostać anonimowy. "Dla niektórych to może być trudne" - podkreślił.

Jak dodał, jego ekipa zatwierdziła wszelkie projekty jeszcze w październiku 2021 roku, a oficjalne zamówienie zostało złożone niedługo potem - po dostawach jednak jak na razie ani widu ani słychu. Powodem ma być fakt, że w Chinach, gdzie produkowane są koszulki, spodenki i getry, nastąpiły przestoje w pracach wielu fabryk spowodowane nawracającymi falami zachorowań na COVID-19.

Co będzie dalej? Na ten moment wygląda na to, że wielu kibiców nie pojawi się w nowych strojach na inauguracyjnych meczach swoich ulubieńców. Sezon w Championship startuje już 29 lipca, w League One i League Two 30 lipca, a w Premier League 6 sierpnia. Potem - w teorii - z dystrybucją powinno być już trochę lepiej...

