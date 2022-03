"Wielkie pieniądze za nic". Oto lista najlepiej opłacanych graczy w Anglii

Po tym, jak Manchester United uległ w Lidze Mistrzów ekipie Atletico Madryt, podopieczni Ralfa Rangnicka stracili szanse na zagarnięcie jakiegokolwiek tytułu w bieżącym sezonie - bo choć istnieją jeszcze matematyczne szanse na mistrzostwo Anglii, to musiałoby się zdarzyć coś więcej, niż cud, by "Czerwone Diabły" były w stanie nadgonić 20-punktową stratę do rywali zza miedzy - Manchesteru City.

Tym samym została przedłużona czarna passa angielskiego klubu, bowiem będzie to dla niego piąty sezon bez ani jednego zdobytego lauru - ostatni raz piłkarze MU mogli cieszyć się z triumfu w jakichkolwiek rozgrywkach jeszcze za czasów Jose Mourinho, w 2017 r., kiedy to dodali do klubowej gabloty trofea za wygranie Ligi Europy i Pucharu Ligi Angielskiej.

Premier League. Manchester United dominuje "topkę" najlepiej opłacanych zawodników

Tymczasem, pomimo braku efektów na boisku, zawodnicy United stanowią najlepiej opłacaną grupę graczy Premier League - według "L'Equipe" w czołowej piątce znajduje się czterech przedstawicieli drużyny z Old Trafford - są to kolejno Cristiano Ronaldo, David de Gea, Jadon Sancho i Raphael Varane. Jedynie na drugim miejscu znalazł się ktoś spoza MU - to Kevin De Bruyne z "The Citizens".

Według informacji podawanych przez francuski dziennik sportowy "CR7" jest niepodważalnym liderem płacowej klasyfikacji, mogąc liczyć na roczne zarobki wynoszące ok. 26,4 mln funtów. De Bruyne otrzymuje dla porównania 20,4 mln za rok, de Gea 19,2 mln, Sancho 18 mln, a Varane 15,6 mln. To naprawdę gigantyczne kwoty.

Taki stan rzecz mocno krytykują niektóre brytyjskie gazety, których zdaniem płaca w United jest niewspółmierna do jakości wykonywanej pracy. "Wielkie pieniądze za nic" - możemy przeczytać w nagłówku artykułu "Daily Mail". "Man Utd czerwieni się ze wstydu po opublikowaniu listy" - pisze z kolei "Daily Express".

Premier League. Manchester United pomimo pandemii nie zaciska pasa

Warto zwrócić uwagę, że sprawa dotyczy - nie licząc de Gei - graczy, którzy dopiero niedawno dołączyli do klubu. Wszyscy wymienieni to bowiem nabytki z ostatniego letniego okienka transferowego. Można więc śmiało stwierdzić, że w czasach, gdy wiele klubów zostało zmuszonych do zaciskania pasa z powodu różnych strat wygenerowanych przez pandemię COVID-19, United raczej nie powstrzymują się przed wydawaniem pieniędzy, zwłaszcza, że według najnowszych doniesień niebawem powinna się rozpocząć wielka przebudowa ich stadionu.

"L'Equipe" opublikowała nie tylko informacje dotyczące Premier League - we wtorek przedstawiono też szczegółowy raport na temat płac w Ligue 1, a w gronie trzydziestu najlepiej wynagradzanych piłkarzy znalazł się m.in. Arkadiusz Milik.