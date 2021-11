Conte w poniedziałek omawiał ostatnie szczegóły z prezesem Danielem Levym i dyrektorem Fabianem Paraticim. Umowa jeszcze nie została podpisana, ale ma to nastąpić w najbliższych godzinach.

Włoch zastąpi na stanowisku menedżera Nuno Espirito Santo. Portugalczyk pracował z "Kogutami" przez 124 dni i poprowadził ich w zaledwie 10 meczach Premier League.



Wraz z nowym szkoleniowcem nastają nowe nadzieje. Wszystko to ma być poparte ogromnym wsparciem finansowym. Jak podał "The Sun" Conte otrzyma na transfery 150 mln funtów, dzięki którym Tottenham ma się stać jednym z kandydatów do mistrzostwa. Pomóc ma w tym także współpraca z Paraticim, który zna się z Contem z Juventusu Turyn.





Premier League. Powrót do Anglii

52-letni Włoch ma także godnie zarabiać. Według "Daily Mail" i Daily Telegraph" za kontrakt do końca przyszłego sezonu nowy menedżer skasuje 20 mln funtów. Umowa ma zawierać także opcję przedłużenia o 12 miesięcy.



Dla Contego to nie byłby pierwszy raz w Premier League. Z Chelsea zdobył przecież mistrzostwo i Puchar Anglii, ale został zwolniony w 2018 roku po słabym drugim sezonie za sterami. Z kolei w latach 2011-14 prowadził Juvnetus, zdobywając z nim trzy mistrzostwa kraju, a w latach 2014-16 reprezentację Włoch. Ostatnio pracował z Interem Mediolan, który doprowadził do tytułu po 11 latach i zaraz odszedł, nie mogąc dogadać się z właścicielami odnośnie kierunku rozwoju klubu.



