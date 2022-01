Pierre-Emerick Aubameyang pod koniec zeszłego roku został odsunięty na boczny tor w Arsenalu - piłkarz stracił opaskę kapitańską i wylądował permanentnie poza składem meczowym "Kanonierów", popadając w konflikt z klubem. Od tego czasu traktowany jest na Emirates Stadium jak kula u nogi i drużyna z Londynu chętnie rozstałaby się z piłkarzem - jego kontrakt ważny jest jednak jeszcze do czerwca 2023 roku.

Angielska ekipa będzie jednak chciała do tego czasu sprzedać gracza, lub co najmniej go wypożyczyć - i to właśnie tą drugą opcją zainteresowani są dwaj europejscy giganci, FC Barcelona oraz Juventus.



Pierre-Emerick Aubameyang nie narzeka na brak zaintesowania. FC Barcelona i Juventus chcą go u siebie

Jak informuje "The Athletic", zarówno "Blaugrana" jak i "Stara Dama" zintensyfikowały rozmowy na temat przenosin zawodnika i na Wyspy powędrowały oficjalne oferty w tej sprawie. Są dwie ważne kwestie, wokół których toczą się negocjacje.



Po pierwsze zarówno Barcelona, jak i Juventus, wolałyby półroczne wypożyczenie, tak, aby "Aubę" można było przetestować i by ewentualnie wsparł on jeden lub drugi zespół w końcowej fazie ligowej rywalizacji. Arsenal preferowałby jednak roczne (lub dłuższe) rozstanie z Gabończykiem.



Po drugie zaś istotną kwestią w pertraktacjach pozostaje sprawa tygodniówki napastnika. Piłkarz otrzymuje ok. 350 tys. funtów tygodniowo, więc jest to niemała suma, a "Kanonierzy" pragnęliby, by to strona wypożyczająca pokrywała ją w całości.



To może być problem zwłaszcza dla Barcelony, której sytuacja finansowa wciąż pozostaje niepewna. Kluczowe jednak mimo wszystko będzie to, co zrobi... Alvaro Morata.



Pierre-Emerick Aubameyang opuści Arsenal. Kierunek zależy od... Alvaro Moraty

Hiszpan jest obecnie wypożyczony z Atletico Madryt do Juventusu i jest łączony zarówno z zostaniem dłużej w Piemoncie, jak i z dołączeniem do katalońskiej ekipy. Gdyby dołączył do FCB, to Aubameyang automatycznie byłby bliżej "Juve". Gdyby jednak Morata został na stałe w zespole "Bianconerich", to Gabończyk prawie na pewno trafiłby w takiej sytuacji na Camp Nou.



Co ciekawe "Auba" dostał też ofertę z saudyjskiego Al-Nassr - gracz jednak nie chce na razie opuszczać Europy.



Zimowe okienko transferowe zamyka się 31 stycznia - wszystkie kluby muszą więc bardzo szybko rozwiązać ten "supeł".