Wielkie emocje w hicie Premier League. Nowy lider, co za wyścig o tytuł

Jako pierwsi do bramki trafili piłkarze Liverpoolu, ale podający do Luisa Diaza Darwin Nunez znalazł się na około metrowym spalonym, co zauważyli sędziowie. Manchester City odpowiedział najlepiej jak to możliwe. W 23. minucie Kevin de Bruyne dośrodkował z rzutu rożnego, Nathan Ake początkowo zasłonił Johna Stonesa, by w odpowiednim momencie zacząć się cofać. Angielski stoper świetnie wbiegł w odkrytą przestrzeń, pokonując z najbliższej odległości Caoimhina Kellehera.

Reklama