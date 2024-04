Wielki wyczyn Wojciecha Szczęsnego. Maestria, można to oglądać bez końca

Nie licząc półrocznego wypożyczenia do Brentford, barw "The Gunners" bronił do 2015 roku. W tym czasie rozegrał 181 spotkań, skapitulował 194 razy, czyste konto zachował w 72 występach. Dwukrotnie zdobył Puchar Anglii, dokładając do tego Superpuchar.

Reklama