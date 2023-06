Wielki transfer w Anglii faktem! Zaskakująca zmiana klubu

Niemiecki piłkarz Kai Havertz przeszedł z Chelsea do innego londyńskiego klubu - Arsenalu. Według BBC kwota transferu wyniosła 65 mln funtów oraz bonusy. To pierwszy zakup "Kanonierów" dokonany w letnim oknie transferowym. Choć przygoda Havertza w Chelsea miała swoje lepsze i gorsze momenty, to piłkarz zostanie zapamiętany ze zdobytej bramki w finale Ligi Mistrzów, która w 2021 roku dała triumf "The Blues".