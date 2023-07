Wielki transfer stał się faktem. Ta kwota zwala z nóg. Padł rekord

Liverpool FC chce jak najszybciej odbudować się po bardzo nieudanym sezonie i sprowadzić piłkarzy, którzy pomogą "The Reds" wrócić do walki o najwyższe cele. Na początku okna transferowego angielski klub skupia się na wzmocnieniach w środku pola.

Na Anfield niebawem przeniósł się Alexis Mac Allister, który ma za sobą fenomenalny sezon - został mistrzem świata z reprezentacją Argentyny a jego Brighton & Hove Albion zakwalifikowało się do europejskich pucharów. Nie było to jednak ostatnie słowo wypowiedziane przez Liverpool. Do drużyny Jurgena Kloppa właśnie dołączył młody piłkarz, po którego największe europejskie firmy od dłuższego czasu ustawiały się w kolejce.

Rozchwytywany Szoboszlai wybrał Liverpool FC. Przejmie wyjątkowy numer

Dominik Szoboszlai znajdował się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Ostatnio Sky Sports Germany informowało, że Węgier jest priorytetem transferowym Newcastle United, które w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów.

Gra w Champions League nie skusiła jednak Szoboszlaia. Ostatecznie pomocnik zdecydował się na transfer do Liverpoolu, gdzie dołączy za 70 milionów euro - to największa kwota, za jaką RB Lipsk kiedykolwiek sprzedało piłkarza. Do tej pory pierwsze miejsce należało do Christophera Nkunku i Naby'ego Keity - obaj odchodzili za 60 milionów euro.

Dominik Szoboszlai w Liverpoolu będzie nosił na koszulce numer "8". Do dziś fanom "The Reds" kojarzy się on głównie ze Stevenem Gerrardem - jedną z największych legend klubu. Fani mają nadzieję, że po wielu latach od odejścia Anglika, w końcu doczekali się jego następcy. Z transferem Węgra wiązane są olbrzymie nadzieje.

Dominik Szoboszlai / Attila Kisbenedek / AFP

