Wielki skandal w Premier League?! Sędzia uderzył piłkarza Liverpoolu [WIDEO]

Hit 30. kolejki Premier League Liverpool - Arsenal zakończył się remisem 2:2 i podziałem punktów. W spotkaniu nie brakowało emocji i boiskowej walki, a gospodarze na przerwę schodzili z jedno bramkową stratą. W drodze do szatni, Andrew Robertson postanowił uciąć gadkę i podyskutować z jednym z sędziów asystentów. Szkot zbliżył się do niego, złapał go za rękę i nagle został uderzony łokciem w twarz. Sędzia Constantine Hatzidakis chcąc odtrącić piłkarza, machnął ręką i w efekcie trafił w brodę piłkarza Liverpoolu. Co ciekawe, za swoje zachowanie Andrew Robertson otrzymał żółtą kartkę, gdyż sędziowie uznali to za niesportowe zachowanie.