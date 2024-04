Wielki skandal. Policja wpadła na stadion, dwóch piłkarzy aresztowanych

Brytyjski "The Sun" przekazał te doniesienia wieczorem we wtorek 23 kwietnia. Źródło podaje, że jednego z piłkarzy zatrzymano na stadionie. Funkcjonariusze mieli na początku go przesłuchać, a gdy to zrobili, zawodnik został oficjalnie aresztowany. Noc miał spędzić w celi, a następnie przesłuchiwano go dalej. Kolejnego dnia zatrzymano także jego kolegę. Obaj piłkarze mają po 19 lat.